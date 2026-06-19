Brésil - Haïti : les compositions officielles

Ce samedi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un duel dans le groupe C entre le Brésil et Haïti. Les Auriverdes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos en défense. Casemiro et Bruno Guimarães composent l’entrejeu tandis que Lucas Paqueta et Vinicius Junior occupent les ailes. En pointe, Matheus Cunha est soutenu par Raphinha.

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De leur côté, les Grenadiers s’articulent dans un 5-3-2 avec Johny Placide dans les cages derrière Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne et Martin Expérience. Le milieu de terrain est assuré par Danley Jean-Jacques et Jean-Ricner Bellegarde alors que Josué Casimir et Ruben Providence prennent les couloirs. Devant, Frantzdy Pierrot est seul en pointe.

Les compositions

Brésil :

Haïti :

Samedi 20 juin

Turquie - Paraguay (5h) sur beIN Sport 1

Pays-Bas - Suède (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Allemagne - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 21 juin