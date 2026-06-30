Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne veut déjà couper plusieurs têtes après la terrible élimination !

L’Allemagne a quitté la Coupe du Monde 2026 dès les 1/16es de finale. Un coup terrible pour le pays, qui espérait bien mieux. Mais la Mannschaft a été sortie par le Paraguay hier soir. Pour Joshua Kimmich, ce n’était pas vraiment une surprise. «C’est un sentiment horrible, nous n’avons bien joué contre aucun adversaire. À trois reprises, nous avons rencontré d’énormes difficultés face à des équipes qui ne sont pas de classe mondiale. C’est un fait. Oui, nous méritons pleinement notre élimination de la Coupe du Monde (…) Je me souviens de l’Allemagne de mon enfance, celle que je voyais à la télévision. Elle atteignait toujours les demi-finales et les finales. Nous voulions offrir ce sentiment aux enfants, au peuple et à la génération actuelle. Mais la vérité, c’est que nous n’avons pas réussi à leur donner.»

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Une énorme désillusion au pays

Il a ajouté : « c’est vraiment regrettable, surtout à une époque où l’Allemagne nous apporte tant et où nous pouvons être fiers de nos exploits. Malheureusement, ce n’est pas le cas de l’équipe nationale en ce moment, et nous en portons tous la responsabilité. Nous devons assumer nos responsabilités. Personne ne peut se dérober. Nous devons affronter la réalité : c’est nous, les joueurs qui étions sur le terrain, qui avons tout gâché. Ce n’était ni l’entraîneur, ni les médias, ni l’arbitre, ni l’adversaire – c’est nous seuls qui en sommes responsables.» Pour Julian Nagelsmann et certains médias allemands, l’arbitrage a tout de même pénalisé la sélection germanique. Quoi qu’il en soit, les coéquipiers de Jonathan Tah quittent le tournoi de manière précoce.

Après ce nouveau fiasco, le pays est en état de choc et cherche des coupables. Kicker a planté la première banderille. «L’équipe nationale allemande quitte la Coupe du Monde ce qui est la plus grande déception dans ce tournoi à ce jour après le premier tour à élimination directe. Julian Nagelsmann n’a pas réussi à rassembler et utiliser les forces de son équipe (…) Les causes en sont multiples, et il serait bien trop simpliste de faire porter l’entière responsabilité de cet échec à Julian Nagelsmann. Toutefois, cette élimination précoce ternit indéniablement l’image du sélectionneur. Ses choix déroutants, tant sur le plan humain que tactique, l’ont empêché de tirer le meilleur parti des ressources dont il disposait. Ces ressources — et c’est là que réside le problème fondamental du football allemand — étaient bien trop limitées pour prétendre sérieusement au titre.»

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La presse allemande tire à boulets rouges sur la sélection

Kicker ajoute : « ces piètres performances découlent des erreurs de jugement du sélectionneur. C’est précisément pour cette raison que chaque absence a porté un coup particulièrement dur : qu’il s’agisse de la grave blessure aux adducteurs de Serge Gnabry en avril, de la perte regrettable de Lennart Karl lors du stage de préparation à Chicago, ou de la blessure du défenseur Nico Schlotterbeck — synonyme de fin de tournoi pour lui — contre la Côte d’Ivoire. Le fait que les grands espoirs offensifs de l’équipe — Florian Wirtz, Kai Havertz et Jamal Musiala — n’aient pas répondu aux attentes (y compris les leurs) a également pesé lourd (…) Sa conviction que le retour du gardien vétéran Manuel Neuer en équipe nationale apporterait un atout d’expérience capable de faire basculer les matches s’est révélée — sans surprise — être une erreur de calcul, même si le portier a réussi à arrêter un tir lors de la séance de tirs au but contre le Paraguay. Il a également persisté avec obstination à placer Joshua Kimmich sur le côté droit de la défense jusqu’aux derniers instants du match des seizièmes de finale, alors qu’il devenait de plus en plus évident, match après match, que le capitaine était bien plus nécessaire au milieu de terrain axial.»

C’est également le constat de Sky Germany qui n’épargne pas les joueurs. «Des joueurs confirmés comme le capitaine Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leroy Sané, Leon Goretzka et Kai Havertz n’ont pas su mener l’équipe lors de son premier match à élimination directe en Coupe du Monde, renforçant l’impression d’une génération en échec. Les jeunes comme Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha ont une fois de plus montré leurs faiblesses dans les duels. Cette fin, aussi amère soit-elle, n’est pas surprenante. Par conséquent, la situation actuelle ne peut perdurer.» En Allemagne, certains réclament à présent des changements voire même des têtes après cet échec retentissant. C’est le cas de Lothar Matthaüs. «Je crois qu’après cette Coupe du Monde, nous devons continuer avec un nouvel entraîneur. C’était tout simplement trop. Il y a probablement beaucoup à travailler, sur le terrain comme en dehors.»

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Les départs de Nagelsmann et certains joueurs sont réclamés

Comme lui, Mats Hummels souhaite des changements. « Nous avons accueilli le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations à domicile, et maintenant ce tournoi avec un grand nombre de participants. À mon avis, on surestime encore l’importance du Championnat d’Europe à domicile. Les deux autres tournois ont été tout simplement décevants, et il faut que ce problème soit réglé, tant par le sélectionneur national que par la fédération. À tout le moins, des discussions doivent avoir lieu ; le football est un sport trop compétitif pour qu’il en soit autrement. Du côté des joueurs, j’imagine bien que certains s’en iront d’eux-mêmes (…) Il faut aussi prendre des décisions concernant les joueurs qui ont déjà disputé quatre, cinq, voire six tournois pour faire leurs preuves, et qu’il est peut-être nécessaire de revoir. Pour moi, ce n’est pas un hasard ! Ce n’est pas un hasard si l’Allemagne n’a pas réalisé un seul bon tournoi depuis l’Euro 2016. On parle d’une décennie, et cela commence avant tout par les joueurs. Je m’attends à ce que certains d’entre eux disent eux-mêmes : "Je ne continue pas". Mais je m’attends aussi à ce que le sélectionneur national actuel ou futur prenne des décisions difficiles » L’ancien défenseur n’a pas cité de noms, mais certains médias évoquent notamment Kimmich.

Sur la ZDF, Christian Streich a lâché : « les tirs au but ne sont pas une question de chance, j’ai toujours été contre. Tout se joue jusqu’au bout. Dès le départ, il était hors de question que l’Allemagne devienne championne du monde, car elle n’était pas au sommet de sa forme. Mais aujourd’hui, l’Allemagne a joué de façon catastrophique : nous avions tellement d’espace et nous l’avons gâché. Le sélectionneur doit se remettre en question, tout comme les joueurs. Ce que j’ai vu de certains d’entre eux était insuffisant. Pareil pour le sélectionneur. » Sur la même antenne, Per Mertesacker a conclu : « il y a deux ans, on plaisantait en disant qu’il nous faudrait attendre deux ans pour devenir champions du monde. Oublions cette affirmation. Il va falloir redoubler d’efforts pour tout gagner. Pour ceux qui ne l’ont pas encore compris : nous avons affronté l’équipe la plus faible de la phase de groupes. L’Allemagne, grande nation du football, doit se remettre en question. Beaucoup devront se demander si c’est le niveau que mérite le football allemand. » La DfB (fédération allemande), qui a annulé une conférence de presse prévue aujourd’hui en cas d’élimination, va devoir trancher. Hier soir, Rudi Völler, le directeur sportif de la fédération avait maintenu son soutien à Nagelsmann. Mais il a aussi rappelé qu’il n’est pas le seul à décider. Affaire à suivre…