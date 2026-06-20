Pronostics Pays-Bas - Suède : le coup parfait à tenter ce 20 juin

Pour ce choc très attendu dans cette Coupe du Monde 2026, miser sur le résultat sec des Pays-Bas n’offre pas une sécurité absolue tant l’arrière-garde batave a inquiété ces derniers temps. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Pays-Bas - Suède, à savoir : le pari "Les deux équipes marquent" coté à 2,35 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !* .

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Si les Néerlandais affichent un gros potentiel offensif, leurs récents errements défensifs face au Japon (2-2) ou contre l’Algérie prouvent qu’ils ont du mal à fermer la boutique. En face, la Suède a fait le plein de confiance en martyrisant la Tunisie (5-1) et peut s’appuyer sur son redoutable duo Gyökeres - Isak, libéré de toute pression. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : il y a eu 4 buts dans le premier match des Pays-Bas et 6 dans celui des Suédois. On imagine donc une rencontre spectaculaire et totalement débridée entre deux nations qui se projettent vite vers l’avant.

Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si les deux sélections trouvent le chemin des filets, vous encaissez vos gains (235 € pour une mise de 100€). Si l’une des deux équipes reste muette ou que le match se ferme, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).