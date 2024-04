Belgique : la belle saison de Wilfried Kanga

On parle beaucoup ces derniers temps des qualités de la formation parisienne, avec des jeunes destinés à s’inviter de plus en plus fréquemment au sein de l’équipe première. Mais le centre de formation du PSG a toujours regorgé de pépites, qui ont percé au niveau professionnel au fil des années. C’est le cas par exemple de Wilfried Kanga. Formé au PSG donc, il a d’abord découvert le haut niveau avec Angers, puis a roulé sa bosse en Turquie (Kayserispor) puis en Suisse (Young Boys).

Prêté cette saison par le Hertha Berlin, où il est sous contrat jusqu’en 2026, au Standard de Liège, il effectue une excellente saison, avec 12 buts inscrits en Jupiler Pro League, égalisant déjà son meilleur total, obtenu en Suisse.