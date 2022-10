Serie A : la Juve s'impose face à Bologne et reprend sa marche en avant

Dernier match du jour en Serie A, comptant pour la 8e journée, entre la Juventus et Bologne à Turin ce dimanche. La Vieille Dame avait tout intérêt à faire un bon résultat contre un adversaire à sa portée. Surtout que le club du Piémont devait se relancer après cinq matches de rang sans victoire toutes compétitions confondues, dont 3 revers en 4 matches (contre le PSG et Benfica en Ligue des Champions et face à Monza en Serie A). Après une première période peu convaincante, les joueurs de Massimiliano Allegri ont quand même fini par l'emporter grâce à deux réalisations de ses attaquants Dusan Vlahovic et Arkadiusz Milik (3-0). Après un début de match poussif donc et une frappe de Weston Mckennie dans les bras du gardien comme seul fait marquant (13e), Filip Kostic marquait l'unique réalisation du premier acte à la suite d'une contre-attaque bien négociée par l'attaquant serbe de la Vieille Dame (24e, 1-0).

La suite après cette publicité

Pas encore en confiance, les coéquipiers de Leonardo Bonucci n'arrivaient pas à se mettre à l'abri malgré une belle occasions de faire le break. En effet, Arkadiusz Milik tirait directement sur le gardien adverse après un bon centre d'Alex Sandro (30e). Au retour des vestiaires, l'attaquant polonais tirait largement au-dessus des cages adverses (51e). Quelques minutes plus tard, Dusan Vlahovic trouvait la faille après une contre-attaque éclaire (59e, 2-0). Dans la foulée, Milik déclenchait une lourde frappe dans la surface adverse. Son tir terminait alors sous la barre de son compatriote, Lukasz Skorupski -62e, 3-0). Cette nouvelle réalisation permettait au club turinois de souffler et de terminer la rencontre sans grande pression. En plein doute, la Juventus pouvait exulter après cette belle victoire. Les Bianconeri reprennent donc leur marche en avant. Avec cette victoire, la Vieille Dame remonte à la 7ème place avant d'affronter le Maccabi Haifa la semaine prochaine en C1. De son coté, Bologne reste dans la zone de relégation.