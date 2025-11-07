Le capitaine d’Häcken dézingue certains joueurs de Strasbourg

Strasbourg a eu du mal mais a fini par venir à bout d’Häcken (2-1) hier lors de la 3e journée de Ligue Europa Conférence. Avec cette seconde victoire (plus un nul), le Racing est bien parti pour accéder au tour suivant, lui qui occupe la 7e place du classement. De son côté, 28e, le club suédois est mal en point et risque l’élimination, en plus de ne pas avoir digéré la nouvelle défaite d’hier. Le capitaine Simon Gustafson s’en est pris à certains joueurs alsaciens et à leur niveau de jeu. «Il est clair qu’ils ont de bons joueurs individuellement mais certains sont également assez médiocres. Je ne pense tout simplement pas que Strasbourg ait été si bon» entame le milieu de terrain, accusant notamment les défenseurs adverses du soir.

«Je ne veux pas dire qu’ils sont mauvais… mais certains n’étaient pas assez bons pour jouer à ce niveau. Je suis fatigué des défenseurs centraux qui se contentent de passer le ballon au latéral à chaque fois et qui pensent qu’ils sont bons. C’est la grande leçon à retenir ici.» La défaite de son équipe ne passe pas. Ses propos soulignent un certain état d’esprit, tout l’inverse de son coéquipier Amor Layouni, plutôt laudateur envers le club français. «Ils ont de bons footballeurs. Ils étaient rapides, techniques.» De son côté, le Suédois de Strasbourg Sebastian Nanasi a reconnu la valeur de son adversaire. «Je trouve que Häcken se débrouille très bien. Ils pratiquent un beau football.»