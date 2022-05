Real Madrid : Dani Ceballos chamboule les plans

La suite après cette publicité

Après deux saisons en prêt à Arsenal, Dani Ceballos (25 ans) est resté l'été dernier au Real Madrid. Peu utilisé pendant un long moment et alors que son contrat se termine en juin 2023, le milieu espagnol réalise un excellent sprint final. Utilisé à 14 reprises cette saison, l'ancien du Real Betis Balompié a su répondre présent au meilleur des moments et fait douter le Real Madrid selon As.

Ainsi la Casa Blanca qui avait initialement prévu de le vendre cet été pour ne pas risquer de le voir partir libre en 2023 aurait revu sa position. Carlo Ancelotti faisant de plus en plus confiance en Dani Ceballos, le club de la capitale espagnole aimerait attendre les premiers mouvements estivaux avant de définir sa position dans le dossier. Alors que la prolongation ne semblait pas d'actualité, celle-ci pourrait être envisagée par les Merengues si Dani Ceballos continue ainsi en cette fin de saison. Affaire à suivre...