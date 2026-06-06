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Brighton annonce une arrivée à 30 millions d’euros

Par Jordan Pardon
1 min.
Fabian Hürzeler @Maxppp

Brighton a officialisé ce samedi la signature de Zadok Yohanna en provenance de l’AIK Stockholm (Suède). L’ailier nigérian de 18 ans a signé un contrat jusqu’en 2031. Selon Sky, le montant du transfert s’élève à 30 millions d’euros, bonus compris (28 millions d’euros fixe, plus 2 de bonus). Cette saison, Yohanna a joué 12 matchs, pour 5 buts et 4 passes décisives.

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«Brighton & Hove Albion a conclu un accord avec l’ailier Zadok Yohanna, en provenance de l’AIK Stockholm, pour un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2031. Le transfert de Zadok au club sera finalisé à la réouverture du mercato. Le Nigérian de 18 ans, qui fêtera ses 19 ans ce mois-ci, nous rejoindra après s’être imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe, suite à son impact considérable en première division suédoise cette saison», indique le communiqué de Brighton.

Pub. le - MAJ le
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