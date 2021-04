Super League : Olivier Létang salue la solidarité des clubs français

La suite après cette publicité

L’annonce de la création d’une Super League par douze des plus grosses écuries européennes a eu l’effet d’une bombe en fin de semaine dernière. Depuis, plusieurs clubs, joueurs et surtout groupe de supporters sont montés au créneau pour dénoncer ce nouveau projet. Approché pour faire partie de cette ligue fermée, le PSG, tout comme le Bayern, a dit non. Les autres clubs français se sont aussi opposés à cette idée.

Interrogé sur le Late Football Club à ce sujet, Olivier Letang, président de Lille, a souligné la dangerosité du projet pour le football et a souligné la solidarité des clubs français sur ce coup. « On n'est pas habitués au principe d'une ligue fermée, en Europe. On a l'habitude de la méritocratie. (…) Il me paraît difficile que ceux qui ont performé sur le terrain ne participent pas ensuite aux compétitions. On touche à ce qui fait l'essence du sport. Ce qui est important, c'est l'unité que l'on a trouvée sur le sujet, entre clubs français. »