Le projet d'Allegri, le cas Dybala, la Super League : l'interview vérité d'Andrea Agnelli

Très discret dans les médias, Andrea Agnelli est pourtant un homme très recherché. Sa Juventus a perdu sa couronne nationale et peine sérieusement à la reconquérir. Sur le plan continental, le boss des Bianconeri s’est distingué en étant l’un des leaders de la création de la Super League. De quoi lui attirer les foudres de l’UEFA. Une équipe chahutée en Serie A, une institution contestée par les instances dirigeantes : Agnelli ne vit peut-être pas sa meilleure période. Mais dans une interview accordée au Corriere dello Sport, le dirigeant italien est sorti du silence pour aborder tous les sujets tendus. À commencer par la fin de règne en Serie A.

« Le projet d'Allegri est valable et il a apporté de la solidité, celle que nous lui avions demandée. Nous savons ce que nous voulons réaliser. Aujourd'hui (au niveau du Scudetto) on en est venu à regretter un match il y a quelques semaines (celui face à l’Inter), mais notre projet s'inscrit dans la durée. Arriver à avoir des regrets pour une saison est de bon augure pour les objectifs futurs. C'est clair que chaque saison sans succès amène des regrets, mais les bilans sont faits à la fin de la saison, pas à la fin de chaque match comme cela se passe ici en Italie », a-t-il déclaré, avant de demander à ses cadres de remporter la finale de la Coupe d’Italie contre les Nerazzurri.

«Un bilan de ma présidence ? Je n'aime pas faire de bilan»

« Chaque tournoi compte. Le plus important est le championnat, car il mesure la force d'une équipe au cours d'une saison. Le trophée qui attire le plus est la Ligue des Champions, mais chaque titre compte. Coupe d'Italie incluse. C'est pourquoi je demande à Chiellini et Bonucci de rester concentrés là-dessus. Nous parlerons de leur avenir plus tard. Un bilan de ma présidence ? Je n'aime pas faire de bilan. Le sport a une règle de vie fondamentale : à la fin de chaque compétition, on repart de zéro et on recommence avec l'envie de finir devant tout le monde. C'est vrai à tous les niveaux. »

Ensuite, au tour du cas Dybala. Après sept ans passés dans le Piémont et un feuilleton interminable autour de sa prolongation, l’Argentin a finalement vu la Vieille Dame annoncer publiquement qu’elle le laissera filer libre de tout contrat à la fin de la saison. Une décision mûrement réfléchie selon le patron de la Juve. « Dybala est un grand joueur qui a tout donné pour la Juve, mais certaines décisions sont le fruit de moments. En décembre, j'aurais dit que Dusan Vlahovic à la Juve était impossible. En janvier, quand on a commencé à en parler, je pensais toujours que c'était très difficile. Les ressources sont limitées et il faut choisir où les investir : nous avons Vlahovic, De Ligt, Locatelli et Chiesa. Faire une offre inadaptée n'aurait pas été bon pour le club et pour Dybala lui-même, qui est à la recherche du dernier gros contrat de sa carrière.»

La Super League, c'est la Premier League

Enfin, alors qu’un tribunal de commerce madrilène a finalement autorisé l’UEFA à prendre des sanction contre les trois frondeurs (Juventus, Real Madrid, FC Barcelone), Agnelli se défend. « Nous avançons pour définir un avenir meilleur pour le sport et le projet de Super League a conduit 12 clubs à signer un accord contraignant de 160 pages. Ensuite, certains clubs ont eu peur des conséquences, mais il faut avoir les épaules larges pour poursuivre ce processus. Et nous les avons. L'UEFA est un opérateur monopolistique pour le moment et ce n'est pas une gouvernance moderne. C'est pourquoi nous en sommes venus à cette procédure judiciaire. Nous en appelons au principe de la libre concurrence. Alors nous accueillerons tout jugement qui viendra et le temps sera un gentleman », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Ma relation avec Ceferin ? Pour le moment, le dialogue entre nous est interrompu, mais cela ne signifie pas que l'affinité demeure. Il a pris tout ce qui s'est passé comme une attaque personnelle, mais ce n'est pas le cas. La Ligue des Champions actuelle ? On a vu une bonne demi-finale, City-Real, mais la Premier League a un chiffre d'affaires de 4,2 milliards par an et va attirer tous les acteurs les plus importants. En fait, une Super League est déjà là : on risque d'avoir une Premier League toute l'année et une de mars à mai (quand il y a les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions, ndlr). Cette gouvernance a polarisé le football ». Pour ce qui est de l’autocritique, on repassera.