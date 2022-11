L'Espagne et l'Allemagne en furie après le match nul, nouvelles révélations sur le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United

La suite après cette publicité

Le choc Espagne-Allemagne a tenu ses promesses

C’était chaud hier soir entre l’Allemagne et l’Espagne dans le groupe de la mort. Les deux nations jouaient gros, surtout la Nationalmannschaft, qui, en cas de défaite, aurait été quasiment éliminée du Mondial 2022, laissant la Roja prendre tranquillement la tête de cette poule E. Mais «Hourra, nous sommes vivants», peut-on lire sur la première page du journal allemand Bild. En effet, l’équipe d’Hansi Flick, menée une bonne partie du match, a su revenir au score pour arracher un nul inespéré (1-1). Et ça, c’est grâce au coup de coaching du sélectionneur allemand d’avoir fait entrer Niclas Füllkrug en seconde période. C’est lui qui sauve son équipe d’une terrible défaite grâce à une frappe puissante. Pour les journaux régionaux, à Augsbourg ou Hanovre par exemple, c’est un «joker de luxe» et Hansi Flick doit beaucoup plus s’appuyer sur ses remplaçants. En tout cas, de l'autre côté du Rhin, on croit toujours en la qualification. D’ailleurs en Espagne, ce match nul fait plutôt grincer des dents, les trois points de la victoire auraient été plus appréciés. Mais les journalistes de Sport et Marca se contentent bien d’un point comme on peut le voir sur ces premières pages qui mettent en avant Alvaro Morata en train de célébrer son but. Enfin, pour Mundo Deportivo : «ils ne sont pas loin d’y arriver». Puis, comme le résume si bien les journaux nationaux El País et ABC, «ce match nul laisse la qualification en suspens». Il suffira de faire match nul contre le Japon jeudi pour passer !

Nouvelles révélations sur le départ de CR7 de Manchester United

Ce matin, The Manchester Evening News ouvre encore son édition du jour sur le cas Cristiano Ronaldo. Le journaliste Piers Morgan, qui a interviewé CR7, affirme que la superstar savait que son interview choc mènerait à son départ prématuré de Manchester United. C’était son plan et il a réussi. «C'est un gars très intelligent, Cristiano, il sait ce qu'il fait», pour reprendre ses mots. Voilà sa déclaration la plus marquante : «Quand il m'a appelé, il m'a dit : "Je veux faire une interview, je veux tout dire". J'ai dit : "Si tu dis tout ce que je pense que tu vas dire, alors tu vas probablement devoir quitter le club." Il a répondu : "Je sais". Il savait donc dans quoi il s'engageait.» Le journal estime qu'il ne voulait juste pas se faire passer pour le méchant de l’histoire en ne disant pas clairement : «je vais définitivement partir».

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'équipe de France

Ce lundi, Le Parisien nous conte le récit de la semaine idéale des Bleus au Qatar. Comme l’écrit le journal local, après avoir été victime de nombreux forfaits, «les Français affichent une très belle alchimie» malgré le peu de préparation. Les journalistes du média vont même jusqu’à se demander si cette préparation express est au final une «bénédiction express». L’Équipe se demande si «ce groupe cimenté par les blessures peut créer une nouvelle épopée». Et, on pourra compter sur Raphaël Varane pour continuer l’aventure. Celui qui a cru déclarer forfait a fait son grand retour contre le Danemark (2-1). Il reconnaît «ne pas être encore à 100%» de ses capacités. En conférence de presse hier, il a expliqué comment il a tout fait pour être apte à jouer la Coupe du Monde : il avait lancé «une récupération express».