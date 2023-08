Le Real Madrid renonce à un joli chèque

La suite après cette publicité

La Liga a repris ses droits et le Real Madrid a effectué sa rentrée sous les meilleurs auspices. En effet, les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé l’Athletic Bilbao (2-0) grâce à des réalisations de Rodrygo et de la nouvelle coqueluche des fans madrilènes, Jude Bellingham. Samedi, le club madrilène sera opposé à l’UD Almeria pour tenter de poursuivre sur sa lancée. Mais en marge de ce déplacement en Andalousie, le média ABC nous informe que les Merengue vont s’asseoir sur un chèque de 13 M€.

La raison ? Le Real Madrid a refusé de prendre part à la nouvelle campagne de la Liga visant à enrichir le contenu des diffuseurs TV par une étroite collaboration avec différents médias (diffusion des discours à la mi-temps, micros portés lors des pauses fraîcheurs et de l’échauffement), le tout pour permettre « une répartition plus équitable et juste des ressources générées par la commercialisation des émissions télévisées ». De plus, le média espagnol ajoute que le Real Madrid envisage d’avoir recours à la justice pour demander la suspension de ce nouveau modèle jugée "illégale".