FC Barcelone : la pépite Jesse Bisiwu marque déjà les esprits !

Arrivé cet été au FC Barcelone à seulement 18 ans, Jesse Bisiwu n’en finit plus de séduire. Déjà remarqué pour ses qualités de percussion et sa capacité à éliminer en un contre un, le jeune ailier belge a encore frappé fort, ce dimanche, lors du dernier match de préparation face au FC Bâle, en signant un doublé dans la victoire barcelonaise (5-2) et notamment une réalisation splendide avec une frappe en pleine lucarne après un joli croché.

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Cette performance vient finalement couronner une pré-saison particulièrement encourageante. Intégré au groupe de Hansi Flick dès le stage de préparation, Bisiwu a rapidement affiché une personnalité et une audace rares pour un joueur de son âge. Sa vitesse, ses dribbles et son goût pour le jeu offensif lui permettent de provoquer constamment les défenses adverses, tandis que son efficacité devant le but semble progresser match après match.

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Bisiwu impressionne déjà !

Face à Bâle, où il est entré en jeu à 11 minutes du terme, le jeune Belge a globalement confirmé une préparation déjà prometteuse. Plus qu’un simple talent à développer, Bisiwu commence à donner l’impression qu’il pourrait rapidement devenir une véritable option pour Hansi Flick. Officialisée cet été, son arrivée au Barça témoigne d’ailleurs de la confiance placée en lui par le club catalan. Récemment, le technicien catalan n’avait pas manqué de saluer l’intégration parfaite de son jeune protégé.

« J’aime avoir le ballon au pied et j’adore les duels. Mon joueur préféré, c’est Neymar, depuis tout petit. C’est grâce à lui que j’ai commencé à jouer au football. J’adore son style de jeu. Et à Barcelone, à mon poste, j’aime bien Raphinha, un très bon joueur. Et un autre Brésilien, oui (rires). J’aime le style brésilien. J’ai déjà discuté avec lui à plusieurs reprises. Yamal ? Bien sûr, nous connaissons tous ses qualités. C’est un joueur exceptionnel », avait de son côté assuré celui qui a été recruté pour 8,5 millions d’euros.

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Avant d’afficher ses ambitions : « je suis ici pour être le prochain sur la liste. Je vais tout donner pour y parvenir. […] C’est un immense plaisir d’être ici. Mon rôle pour cette saison est très simple : travailler d’arrache-pied. Je ferai tout ce que l’entraîneur me demandera. Et s’il a besoin de moi, je serai prêt ». La saison officielle n’a pas encore commencé, mais une chose est déjà certaine : Bisiwu ne demande qu’à continuer d’impressionner.