Real Madrid : Vinicius Jr prêt à faire un effort pour prolonger

L’avenir de Vinicius Jr continue d’alimenter les discussions au Real Madrid. Alors que les négociations pour une prolongation, entamées depuis plusieurs mois, n’ont toujours pas abouti, le Brésilien serait désormais disposé à revoir ses exigences financières à la baisse afin de trouver un terrain d’entente avec le club madrilène selon The Athletic. Les deux parties doivent prochainement reprendre les discussions, avec l’objectif de réduire un écart encore important autour des conditions du nouveau contrat de l’attaquant, lié aux Merengues jusqu’en 2027.

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Mais cette situation n’échappe pas à Arsenal, qui surveille attentivement l’évolution du dossier. En effet, les Gunners ont fait de Vinicius Jr leur priorité en attaque et seraient prêts à passer à l’action si le joueur venait à ne pas prolonger avec le Real Madrid. Les champions d’Angleterre en titre, voient en l’international brésilien la pièce capable de franchir un nouveau cap et auraient déjà préparé son offensive en cas d’ouverture. Affaire à suivre…