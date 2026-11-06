Équipe de France : revivez l’annonce de la liste de Zinédine Zidane
Ce vendredi, Zinédine Zidane a dévoilé sa deuxième liste de l’équipe de France pour les matches de Ligue des nations en Italie (12 novembre) et contre la Turquie (15 novembre) pour valider la qualification pour les quarts de finale. Une liste avec une très grosse surprise.
Zidane sur la formation rennaise
« Rennes ? Au vu des joueurs qu’ils ont sortis, il est clair qu’ils possèdent un très beau centre de formation, avec de vraies compétences. C’est exactement ce qu’il faut. Nous ne devons envier personne compte tenu du vivier dont nous disposons en France. Nous avons tout ce qu’il faut ici, et Rennes en est un parfait exemple. Ils mettent des choses en place et le travail est très bien fait. Ce sont tous de très bons footballeurs, et c’est cela qui m’intéresse. »
Sur le positionnement idéal de Désiré Doué
«Il peut jouer partout. Après, ça dépend du moment, du match, du choix qu’on fait mais il peut jouer partout. Sincèrement, je pense qu’il est mieux sur le côté gauche car il peut rentrer, frapper. Il peut aller très loin mais il va continuer de progresser. On s’améliore tout le temps même quand on est très bon, même quand on est très vieux (rires)».
Zidane sur le niveau du foot français
« Inquiet pour le football français ? Non, je ne le suis pas. C’est un football qui vit bien. J’y vois de belles choses, de beaux matchs et de grands joueurs. Chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais il faut rester vigilant et se poser certaines questions. Quant au départ de Fonseca de l’OL ? C’est sa décision. C’est certainement une situation complexe pour lui, mais c’était un choix du cœur. Ça va être dur pour l’OL, car c’était un très bon coach, doté de bonnes idées et qui accomplissait un excellent travail. Et lorsqu’on se retrouve ainsi en cours de saison, cela peut vite devenir délicat. »
Guillaume Restes et la hiérarchie des gardiens
«Vraiment, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Le truc était de faire la liste avec mes trois gardiens et maintenant on va parler avec Fabien concernant la hiérarchie pour prendre des décisions».
Zidane sur la débâcle du RC Lens en C1
« Dans tous les cas, j’ai vu un match anormal. Tant sur le résultat, bien sûr, que sur la manière : il y a une équipe qui a été efficace et une autre, plutôt bonne avec de bons joueurs, mais qui a été étouffée et sortie de son match. Cela dit, ce que j’attends de mes joueurs, c’est qu’ils prennent conscience de tout le potentiel dont nous disposons. Nous devons montrer que nous avons un potentiel incroyable, que nous sommes capables de réaliser de grandes choses, d’être meilleurs que l’adversaire et de prouver comment y parvenir. On se prépare pour gagner, sans se laisser intimider. »
Sur la mort de l’attaquant Jesús de Miguel
«Je ne veux pas entrer là-dedans, je suis triste et extrêmement touché, ça me donne la chair de poule, on a pas envie de voir ça sur un terrain de foot, c’est juste ça le message que j’ai envie de donner. Je suis surtout triste pour la famille, on a pas envie de voir ça. J’espère qu’on ne reverra plus jamais ça».
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