Équipe de France : suivez en direct l’annonce de la liste de Zinédine Zidane

« Dans tous les cas, j’ai vu un match anormal. Tant sur le résultat, bien sûr, que sur la manière : il y a une équipe qui a été efficace et une autre, plutôt bonne avec de bons joueurs, mais qui a été étouffée et sortie de son match. Cela dit, ce que j’attends de mes joueurs, c’est qu’ils prennent conscience de tout le potentiel dont nous disposons. Nous devons montrer que nous avons un potentiel incroyable, que nous sommes capables de réaliser de grandes choses, d’être meilleurs que l’adversaire et de prouver comment y parvenir. On se prépare pour gagner, sans se laisser intimider. »