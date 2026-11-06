Équipe de France : suivez en direct l’annonce de la liste de Zinédine Zidane
Ce vendredi, à partir de 18h, Zinédine Zidane va dévoiler sa deuxième liste de l’équipe de France pour les matches de Ligue des nations en Italie (12 novembre) et contre la Turquie (15 novembre) pour valider la qualification pour les quarts de finale. Une liste qui devrait apporter quelques nouveautés.
Zidane sur le niveau du foot français
« Inquiet pour le football français ? Non, je ne le suis pas. C’est un football qui vit bien. J’y vois de belles choses, de beaux matchs et de grands joueurs. Chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais il faut rester vigilant et se poser certaines questions. Quant au départ de Fonseca de l’OL ? C’est sa décision. C’est certainement une situation complexe pour lui, mais c’était un choix du cœur. Ça va être dur pour l’OL, car c’était un très bon coach, doté de bonnes idées et qui accomplissait un excellent travail. Et lorsqu’on se retrouve ainsi en cours de saison, cela peut vite devenir délicat. »
Guillaume Restes et la hiérarchie des gardiens
«Vraiment, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Le truc était de faire la liste avec mes trois gardiens et maintenant on va parler avec Fabien concernant la hiérarchie pour prendre des décisions».
Zidane sur la débâcle du RC Lens en C1
« Dans tous les cas, j’ai vu un match anormal. Tant sur le résultat, bien sûr, que sur la manière : il y a une équipe qui a été efficace et une autre, plutôt bonne avec de bons joueurs, mais qui a été étouffée et sortie de son match. Cela dit, ce que j’attends de mes joueurs, c’est qu’ils prennent conscience de tout le potentiel dont nous disposons. Nous devons montrer que nous avons un potentiel incroyable, que nous sommes capables de réaliser de grandes choses, d’être meilleurs que l’adversaire et de prouver comment y parvenir. On se prépare pour gagner, sans se laisser intimider. »
Sur la mort de l’attaquant Jesús de Miguel
«Je ne veux pas entrer là-dedans, je suis triste et extrêmement touché, ça me donne la chair de poule, on a pas envie de voir ça sur un terrain de foot, c’est juste ça le message que j’ai envie de donner. Je suis surtout triste pour la famille, on a pas envie de voir ça. J’espère qu’on ne reverra plus jamais ça».
Zidane sur l’absence d’Eli Junior Kroupi
«Il aurait pu figurer dans la liste et être avec nous. Il a été écarté des terrains pendant deux ou trois mois. Il a fait un bon retour, mais c’était tout de même encore un peu juste. »
Zidane sur l’efficacité offensive
«L’efficacité ? C’est vrai que dans le secteur offensif, nous avons besoin de faire mieux. Je ne suis pas inquiet, ce sont des automatismes à trouver. Nous devons mettre des choses en place, et c’est ce que nous allons faire grâce à la vidéo. Nous avons des points à améliorer, c’est une évidence. Nous avons eu 68 % de possession de balle et 92 % de passes réussies. Mais par rapport au nombre d’occasions créées, nous pouvons faire beaucoup mieux, et ce malgré de très bons résultats.»
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