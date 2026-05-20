PSG : Luis Enrique remercie Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi

Alors que le PSG aborde la dernière ligne droite avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique a aussi tenu à mettre en avant la stabilité dont bénéficie son groupe depuis son arrivée à Paris. Présent devant les médias au Campus PSG lors du media day organisé ce mercredi, l’entraîneur espagnol a insisté sur le rôle joué par la direction parisienne dans les moments plus compliqués de la saison.

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Le technicien espagnol a notamment salué le soutien constant du président du club et de Luis Campos, qu’il considère comme un élément essentiel dans la progression collective du PSG depuis deux saisons. «On est très chanceux de jouer une autre finale. Ce qui est important, c’est le total soutien de la direction, ce qui est très rare dans le football professionnel. Et ce depuis mon premier jour A chaque fois qu’on a perdu, le président et Luis Campos ont soutenu les joueurs.»