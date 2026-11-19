Qui diffusera la Ligue 1, à partir de la rentrée prochaine ? C’est à cette question que l’appel d’offres pour les droits TV, lancé par la Ligue de football professionnel le 3 novembre dernier, doit répondre. Pour cette procédure, un seul lot regroupant tous les matchs est proposé. Avec deux possibilités : la diffusion exclusive du championnat de France lors des cinq prochaines saisons ou la distribution exclusive de Ligue 1+, le diffuseur actuel, sur cette même période. Si, habituellement, les dirigeants de chaîne la jouent discrets et ne souhaitent pas faire d’annonces en grande pompe, BeIN Sports vient de déroger à cette règle.

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D’après RMC Sport, le PDG de BeIN Group Media, Yousef Al-Obaidly, s’est adressé ce mercredi devant l’ensemble des équipes du média qu’il gouverne. Durant ce rendez-vous annuel, le dirigeant âgé de 46 ans a indiqué que BeIN Sports va bien se pencher sur ce dossier des droits de diffusion de la Ligue 1. « On va regarder sérieusement les droits de la Ligue 1, comme chaque appel d’offres. BeIN sera encore là sur le long terme, a-t-il annoncé selon les propos relayés. Tellement de diffuseurs sont arrivés en France à grand renfort de communication avant de disparaître que j’en ai perdu le compte. Mais nous avons un plan rationnel, cohérent et à long terme pour l’ensemble de nos marchés. Si jamais nous ne parvenons pas à obtenir ces droits, ce ne sera pas la fin du monde: nous avons un plan pour chaque éventualité ».

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BeIN Sports entre dans la course

Lors des précédents appels d’offres, BeIN se montrait davantage prudent. Cette fois-ci, le média qatari a réellement l’intention de se positionner pour récupérer les droits de diffusion du championnat de France. Pour rappel, elle en a perdu la diffusion depuis cette saison 2026-2027 au détriment de Ligue 1+. S’ajoute également à cela la perte de la diffusion de LaLiga, désormais diffusée sur les plateformes de streaming Disney+ et DAZN, BeIN ayant refusé de s’aligner sur les montants élevés précédemment déboursés.

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Cette défaite dans l’appel d’offres pour la diffusion du championnat d’Espagne en France avait aussi créé quelques tensions entre BeIN et Canal+, dont la plateforme diffuse la chaîne. Toujours d’après RMC Sport, la chaîne cryptée n’hésite pas à relancer BeIN pour l’interroger sur sa stratégie à venir pour cet appel d’offres des droits de la Ligue 1. En coulisses, nombreux sont ceux qui réclament le retour du duo. Si BeIN remporte le gros lot, le 4 décembre prochain, la stratégie de Canal+ sera scruté de près : en effet, l’opérateur qui remportera les droits ne pourra les sous-licencier qu’à un seul diffuseur.