Inter : Antonio Conte prévient Achraf Hakimi

En arrachant Achraf Hakimi au Real Madrid contre 40 millions d'euros, l'Inter Milan a sûrement réalisé un très bon coup. Sauf que le Marocain n'a joué que 12 matchs depuis son arrivée et ne semble pas avoir les faveurs d'Antonio Conte. Surtout ces derniers temps alors que l'ancien du Borussia Dortmund n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Sassuolo.

En conférence de presse, le technicien transalpin a évoqué la situation du joueur de 22 ans, en lui demandant plus : « il faut se rappeler ce que j'ai dit en début de saison : nous parlons d'un joueur au potentiel énorme. Il doit beaucoup plus travailler défensivement. Ici en Italie, les attentes sont très élevées, bien plus que dans les championnats anglais et allemands. Surtout à l'Inter ».