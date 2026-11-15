Portugal : forfait, Bernardo Silva retourne à Madrid

Le Portugal devra se passer de son capitaine pour son prochain rendez-vous face au Pays de Galles. La Fédération portugaise de football (FPF) a officialisé le forfait de Bernardo Silva après des examens médicaux réalisés par son département médical. Sans préciser la nature exacte de son problème physique, l’instance a indiqué que le milieu de terrain avait été déclaré inapte et libéré de la sélection. Il va désormais retourner à Madrid pour être pris en charge par le staff médical de son club.

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Entré en jeu à la 79e minute face au Danemark, Bernardo Silva n’aura disputé que onze minutes, mais il a tout de même inscrit l’unique but portugais dans le temps additionnel lors de la défaite (1-4). Le capitaine rejoint ainsi les absents Ruben Dias et João Palhinha, tous deux suspendus pour la prochaine rencontre. Un nouveau coup dur pour Jorge Jesus, qui devra composer sans plusieurs cadres de son équipe. Reste à savoir s’il pourra être apte pour la reprise du championnat contre le Celta de Vigo, la semaine prochaine.