Mario Götze n'exclut pas une carrière d'entraîneur

Libre après son départ du Borussia Dortmund, Mario Götze (28 ans) était en quête d'un nouveau challenge. Finalement, l'Allemand a signé au PSV Eindhoven. Un club où il s'épanouit et retrouve sa forme et le chemin des filets. Une belle revanche pour Götze, qui a évolué sous les ordres de plusieurs techniciens connus à l'image de Guardiola, Klopp, Tuchel, Bosz ou encore Favre. De bons exemples pour un footballeur qui ne dit pas non à une carrière de coach dans le futur.

C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre lors d'un entretien à Sport 1. «Si vous devenez automatiquement un bon entraîneur simplement parce que vous avez eu de bons entraîneurs, alors je le ferais certainement. Blague à part, je ne peux pas encore dire que je veux être entraîneur dans dix ou vingt ans. Mais pourquoi pas? Je suis professionnel depuis dix ans et beaucoup de choses sont envisageables. Si je prends avec moi quelques facettes de mes entraîneurs précédents, cela pourrait être très bien. Mais actuellement, je veux toujours profiter de ma carrière de joueur».