Équipe de France : Guillaume Restes revient sur sa première sélection

Guillaume Restes poursuit son ascension. Vainqueur du Mans en Ligue 1 avec Toulouse, le gardien de 22 ans revient également d’un rassemblement marquant avec l’équipe de France, au cours duquel il a fêté sa première sélection face à la Belgique, sous les ordres de Zinedine Zidane. Au micro de Téléfoot, le portier toulousain est revenu sur cette expérience et sur les conseils reçus de Fabien Barthez. « Prendre du plaisir comme d’habitude, ce n’est que du football, ne pas changer », a-t-il expliqué. Il a aussi évoqué Mike Maignan, qu’il considère comme un modèle : « c’est forcément un exemple. Il a déjà fait de grandes choses en équipe de France. C’est le troisième gardien le plus capé de l’histoire des Bleus, ça donne des idées et on a envie d’essayer de faire la même chose. Tout s’est très bien passé avec Mike Maignan et Jean Butez. »

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Pourtant, le Toulousain n’avait pas toujours imaginé faire carrière dans les cages. Lorsqu’il était enfant, son ambition était plutôt de suivre les traces de Lionel Messi et d’évoluer sur le terrain avec un rôle offensif. « Au début, je voulais être comme Messi, mais je n’avais pas les aptitudes techniques pour, alors on a vite décidé de me mettre dans les cages », a-t-il raconté. Un changement d’orientation qui lui a finalement permis de s’imposer au TFC et de découvrir l’équipe de France.