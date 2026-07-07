Coupe du Monde 2026 : le but de Yasser qui ouvre le score face à l’Argentine

Le huitième de finale de cette Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte est parti sur les chapeaux de roue. Grande favorite de la rencontre, l’Albiceleste s’est fait surprendre au quart d’heure de jeu.

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Centre après une belle combinaison côté droit, Ibrahim s'impose de la tête face à Emiliano Martínez et ouvre le score pour l'Égypte !



L'Égypte mène 1-0.



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Sur un centre d’Attia, Yasser Ibrahim s’est élevé plus haut que Lisandro Martinez pour ouvrir le score. L’Argentine n’est d’ailleurs pas vernie puisque Lionel Messi a raté un penalty quelques minutes plus tard.