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Coupe du Monde 2026 : le but de Yasser qui ouvre le score face à l’Argentine

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Yasser Ibrahim @Maxppp
Argentine 2-2 Égypte
winamax
1 2.95 N 1.45 2 12.5 bonus 100€

Le huitième de finale de cette Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte est parti sur les chapeaux de roue. Grande favorite de la rencontre, l’Albiceleste s’est fait surprendre au quart d’heure de jeu.

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Sur un centre d’Attia, Yasser Ibrahim s’est élevé plus haut que Lisandro Martinez pour ouvrir le score. L’Argentine n’est d’ailleurs pas vernie puisque Lionel Messi a raté un penalty quelques minutes plus tard.

Pub. le - MAJ le
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