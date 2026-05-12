Manchester City : autrefois indispensable pour Guardiola, la pépite Rico Lewis a totalement disparu

Tout va trop vite avec Pep Guardiola. Formé à Manchester City et intégré très tôt dans la rotation, Rico Lewis incarnait l’une des belles promesses du centre de formation des Citizens. Révélé dès la saison 2022-2023 par sa maturité et sa capacité à évoluer dans plusieurs registres tactiques, le latéral droit de 21 ans avait rapidement gagné la confiance de son entraîneur, jusqu’à devenir un élément indiscutable dans l’effectif. Polyvalent, intelligent dans le jeu et techniquement très propre, il symbolisait parfaitement le profil recherché par Guardiola dans son système exigeant à trois défenseurs. Pourtant, la dynamique s’est nettement inversée ces derniers mois, au point de remettre en cause son avenir au plus haut niveau à Manchester City.

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La saison dernière, le jeune Anglais avait pourtant franchi un cap important, enchaînant 44 apparitions toutes compétitions confondues, dont 34 titularisations. Mais la hiérarchie s’est totalement inversée cette saison avec l’éclosion de Nico O’Reilly, autre produit du centre de formation des Citizens, qui évolue dans un registre proche, mais s’est imposé grâce à un impact offensif bien supérieur. Avec déjà 9 buts et 6 passes décisives, ce dernier a pris une dimension majeure dans l’effectif, reléguant progressivement Rico Lewis au second plan. La comparaison entre les deux trajectoires est d’autant plus frappante qu’ils partagent le même âge, la même formation et un parcours quasi parallèle au sein du club. Avec l’Angleterre, les dynamiques divergent également : Lewis, appelé pour la première fois en sélection en 2023, n’a plus été convoqué depuis 2025, tandis que O’Reilly semble promis à une place pour la Coupe du Monde 2026. Désormais, selon The Telegraph, le défenseur anglais ne ferait plus partie des plans de Guardiola.

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Un départ de Manchester City cet été inévitable ?

« Bien qu’il n’ait que 21 ans, le moment est sans doute venu pour lui de changer d’air. Techniquement doué, il peine parfois à s’imposer physiquement dans l’élite du football anglais », indique le média anglais. En effet, cantonné à un rôle très réduit, il n’a été titularisé qu’à 11 reprises et n’a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues, un recul net dans la hiérarchie des Citizens. Son profil, longtemps apprécié pour sa justesse technique et sa polyvalence, est aujourd’hui remis en question en raison d’un gabarit jugé trop léger pour les exigences du très haut niveau, lui qui mesure 1m70 pour 64 kg. Capable d’évoluer devant la défense ou sur les côtés, il avait pourtant su s’adapter aux besoins de Guardiola, notamment aux côtés de John Stones dans des rôles assez hybrides. « Sur les derniers matchs, Rico a montré sa capacité à améliorer l’entrejeu. À chaque instant, il sait quand s’ouvrir le jeu à l’intérieur et quoi faire. Il a changé la donne », expliquait Pep Guardiola à ses débuts.

Freiné par des pépins physiques récurrents, il est actuellement touché et n’a plus joué depuis le mois de février. Sa dernière apparition remonte au 14 février en FA Cup, où il avait été aligné d’entrée au milieu de terrain, tandis que son dernier match de référence en Ligue des Champions date de janvier, face à Bodø/Glimt (3-1), une lourde défaite de Manchester City restée dans les mémoires. Depuis, son temps de jeu s’est effondré et il a plusieurs été écarté du groupe. Dans ce contexte lourd, son avenir semble désormais s’inscrire loin de Manchester City, même si un départ définitif paraît peu probable après sa prolongation jusqu’en 2030 signée en septembre dernier. La tendance serait plutôt à une solution de prêt, afin de lui permettre de retrouver du rythme, du temps de jeu et de la confiance, dans un environnement moins concurrentiel. En clair, Rico Lewis va désormais devoir relancer sa trajectoire, peu importe sa future destination, s’il veut éviter de voir son avenir à Manchester City s’assombrir définitivement.