Manchester City : pourquoi le PSG ne risque rien malgré ses contrats avec le Qatar

Si les déboires de Manchester City font saliver les détracteurs du Paris Saint-Germain, le club de la capitale ne devrait pas connaître le même sort. Depuis son rachat par Qatar Sports Investments en 2011, le PSG s’appuie lui aussi sur plusieurs partenaires liés au Qatar, dont Qatar Airways, Ooredoo, Visit Qatar et QNB. Mais contrairement à ce que reproche la Premier League aux Skyblues, les contrats parisiens ont déjà été passés au crible des instances de contrôle financier de l’UEFA, qui ont régulièrement revu leur valorisation à la baisse. Un contrôle qui distingue radicalement les deux dossiers, comme le rappelle justement RMC Sport.

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Dès 2014, le contrat d’image avec le Qatar Tourism Authority était ainsi passé de 200 à 100 millions d’euros après l’intervention de l’UEFA. En 2018, plusieurs autres accords avaient également été dévalués. Le PSG a donc déjà subi les conséquences économiques de ces ajustements, sous la surveillance de l’Instance de contrôle financier des clubs. Surtout, les revenus issus des entreprises qataries ne représentent plus la totalité du modèle économique parisien, qui a largement développé ses autres sources de revenus. Dans ces conditions, une accusation de fraude fondée sur des contrats artificiellement gonflés, comme celle visant Manchester City, paraît difficilement transposable au club francilien.