Le Real Madrid recale Rodri

Alors que la fin de saison approche et que le marché des transferts va s’agiter, les rumeurs se multiplient. Parmi elles, celle liant Rodri au Real Madrid (2e) revient avec insistance ces derniers jours. Considéré comme l’un des Espagnols les plus influents sur la scène internationale, le milieu de terrain de Manchester City brille outre-Manche. Par ailleurs, il y a peu, le Ballon d’Or 2024 ne semblait pas fermer la porte aux Merengues. Malgré cette agitation médiatique, la position du club madrilène reste claire : le Cityzen ne fait pas partie des priorités pour renforcer l’effectif comme l’annonce AS.

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Certes, il suscite une réelle admiration, mais n’est pas le premier élément que les dirigeants veulent s’offrir lors de la prochaine fenêtre estivale. Du côté de Valdebebas, la stratégie paraît différente, puisqu’ils cherchent un profil capable d’apporter une plus-value immédiate au milieu de terrain, tout en sachant que l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 avec City. Sauf retournement de situation, le futur de Rodri ne devrait pas être dans la capitale espagnole.