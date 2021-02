Le PSG piste Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Depuis le 1er janvier, certains joueurs peuvent négocier tranquillement leur contrat avec leur prochaine écurie. C'est le cas de tous les éléments en fin de contrat au 30 juin prochain et il y en a quelques-uns très intéressants. On compte notamment Sergio Ramos (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelone), mais ce n'est pas tout. C'est aussi le cas de Sergio Agüero (Manchester City) et de Georginio Wijnaldum, le milieu de Liverpool, notamment.

Ainsi, sur tous ces dossiers, on retrouve les plus grands clubs européens. Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le fait que sur certains de ces dossiers, le Paris SG pourrait être utilisé pour faire monter les enchères. On sait déjà que Lionel Messi est une envie, tout comme Sergio Ramos. Mais, une nouvelle fois, ce n'est pas tout. Le quotidien régional indique le fait que l'écurie francilienne pourrait bien être intéressée par le Néerlandais des Reds susmentionné.

Wijnaldum, le profil qu'il manque à Paris ?

L'été dernier, tout comme Memphis Depay, qui sera aussi probablement annoncé sur les tablettes du Paris SG, le FC Barcelone de Ronald Koeman aurait beaucoup aimé accueillir Wijnaldum. Finalement, les Blaugranas n'auront réussi à enregistrer les arrivées ni de Depay, ni de son compatriote qui évolue en Angleterre. En janvier une nouvelle fois, on a pensé que les Catalans allaient passer la vitesse supérieure sur ces dossiers. Que nenni.

Avec l'arrivée d'un nouveau président très bientôt, il se pourrait que le Barça laisse tomber ces pistes. Une aubaine pour le Paris SG qui se cherche toujours un milieu de terrain capable d'être créatif, ce qui lui manque beaucoup lorsque Marco Verratti est absent. Rafinha n'entrant pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, le nouveau coach, l'international néerlandais de 30 ans pourrait faire office de super idée pour les champions de France en titre.