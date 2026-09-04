Betis - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Betis ce vendredi à 21h pour le compte de la 4e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Auteurs d’un sans-faute en ce début de saison avec trois victoires en autant de matches, les hommes de José Mourinho voudront s’imposer pour maintenir le rythme sur le Barça et faire le plein de confiance avant de recevoir l’Inter en Ligue des Champions. De l’autre côté, les Andalous ont connu deux victoires et une défaite.

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Pour ce faire, le technicien portugais a aligné un 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe épaulé par Vinicius, Bellingham et Güler. Camavinga et Valverde forment le double pivot tandis que Cucurella, Huijsen, Konaté et Dumfries sont titulaires en défense. Du côté du Betis, Cucho Hernandez débute en attaque avec Antony, Isco et Riquelme.

Les compositions officielles :

Betis :

Real Madrid :