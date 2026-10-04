Real Madrid : Endrick ouvre la porte à un départ

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait déjà envisager un nouveau départ. L’attaquant brésilien de 20 ans n’a disputé que quatre minutes lors des huit rencontres des Merengues depuis le début de la saison, victime d’une forte concurrence au sein de l’effectif. Une situation qui attire plusieurs prétendants, notamment la Roma et l’AC Milan, déjà intéressés par le joueur avant le début de l’exercice.

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Les deux clubs italiens apparaissent ainsi comme les principaux candidats pour récupérer Endrick cet hiver selon la presse brésilienne. Tous deux avaient tenté de s’attacher ses services ces derniers mois et suivent toujours attentivement sa situation à Madrid. Face à son faible temps de jeu, le Brésilien serait désormais ouvert à l’idée d’un nouveau transfert, à l’image de la saison dernière et ses six mois à l’OL.