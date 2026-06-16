CdM 2026, Brésil : Neymar devrait finalement rater toute la phase de poules !
Si le Brésil veut pouvoir compter sur Neymar, tout porte à croire que la Seleção devra patienter jusqu’à la phase à élimination directe. En effet, alors qu’un retour pour le troisième match face à l’Écosse était attendu, les dernières nouvelles en provenance de la presse brésilienne sont nettement plus prudentes.
Globo révèle que le numéro 10 de la Canarinha a enfin foulé le terrain d’entraînement aux États-Unis, mais uniquement pour des exercices sans ballon. Un peu plus tôt, le média brésilien révélait surtout que la fédération brésilienne (CBF) prévoyait son retour à la compétition après la phase de groupes. De quoi alimenter un peu plus le débat sur le choix de Carlo Ancelotti d’avoir sélectionné le joueur de Santos.
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