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UEFA Europa Conference League

Strasbourg : Valentin Barco sera suspendu en cas de demi-finale aller

Par Josué Cassé
Valentin Barco avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 4-0 Mayence

Sous les yeux de son public, Strasbourg a déjà fait son retard face à Mayence après seulement 45 minutes de jeu. Auteurs d’une grande première période, les Alsaciens peuvent désormais entrevoir le dernier carré de la Ligue Europa Conference.

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Seule mauvaise nouvelle de ce premier acte ? Le carton jaune reçu par Valentin Barco, sanctionné après la célébration du second but alsacien. Résultat, le milieu de terrain argentin sera suspendu pour une éventuelle demi-finale aller.

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