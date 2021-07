AC Milan : changement de poste pour Théo Hernandez ?

Les qualités offensives de Théo Hernandez (23 ans), auteur de cinq passes décisives l’année passée, pourraient l’amener à évoluer à un nouveau poste la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport indique que Stefano Pioli envisagerait de le faire jouer un cran plus haut sur le terrain, au poste d’ailier gauche.

La raison de ce possible changement ? L’arrivée de Fodé Ballo-Touré. Le latéral gauche de 24 ans a été recruté pour environ 8 M€ en provenance de l’AS Monaco. Il a signé un contrat de quatre ans, plus une en option, en Lombardie. L’entraîneur milanais aimerait associer les deux joueurs, et réfléchirait donc à cette option.