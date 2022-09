FC Barcelone : Frenkie de Jong sort du silence après son été compliqué

La suite après cette publicité

Si les supporters barcelonais ont vécu un bel été puisqu'ils ont vu arriver des joueurs du calibre de Jules Koundé ou de Robert Lewandowski, tout n'a pas été rose en interne. Certains joueurs ont vécu un mercato estival compliqué, puisqu'ils ont été poussés vers la porte. C'est le cas de Frenkie de Jong, que les Barcelonais voulaient expédier en Angleterre, principalement pour des raisons financières.

Outre-Manche, Manchester United était très intéressé par le milieu de terrain néerlandais. Mais visiblement, ce n'était pas réciproque... Quoi qu'il en soit, De Jong a donc démarré la saison avec le Barça, même si Xavi semble souvent lui préférer Gavi dans ce rôle d'accompagnant de Pedri dans l'entrejeu. Le joueur formé à l'Ajax n'a ainsi démarré que quatre des huit matchs joués par son équipe. En conférence de presse avec son équipe nationale, il est revenu sur cet été compliqué.

Le Barça voulait bien le vendre

« J'ai toujours voulu rester à Barcelone, c'est pour ça que je suis toujours resté calme pendant l'été », a-t-il d'abord expliqué, avant d'ajouter : « je ne peux pas trop donner de détails. Le club a ses idées, moi j'ai aussi les miennes, et parfois il y a collision ». Ce qui confirme donc bien que le Barça a tenté de se séparer de lui, alors qu'une baisse de son salaire est actuellement à l'étude.

« L'intérêt de Chelsea et de Manchester United ? J'avais déjà décidé en mai que je voulais rester. Au final, tout s'est bien passé », a conclu le joueur de 25 ans. On attend donc de savoir si le Barça tentera à nouveau de se séparer de lui, alors que Joan Laporta et Mateu Alemany rêvent toujours d'attirer Bernardo Silva dans leurs rangs...