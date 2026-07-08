Équipe de France : «ce fils de p***», Celeste Amarilla s’en prend violemment à Kylian Mbappé

Celeste Amarilla aime qu’on parle d’elle. En mal visiblement. On pensait son quart d’heure de gloire terminé après ses déclarations racistes à l’encontre de Kylian Mbappé suite à la victoire des Bleus contre le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde, mais la sénatrice a trouvé le moyen de repointer les projecteurs sur elle ce mercredi. Comme si ces premiers propos n’étaient pas suffisamment graves, cette fois, elle a directement insulté le capitaine de l’équipe de France de «fils de p***».

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«Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du Monde pour la première fois, qui découvrait probablement l’Europe pour la première fois (sic), jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça», a-t-elle d’abord lancé en pleine séance au sénat paraguayen.

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Un autre sénateur s’en prend à Mbappé

«La France, c’est Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, énumère-t-elle. Je refuse de réduire toute cette immense France, ainsi que son immense héritage culturel, artistique et démocratique, à Mbappé», conclut la membre du Parti libéral, le premier parti d’opposition minoritaire. Elle a même été rejoint par un autre sénateur, Nano Galaverna, qui lors de la même séance a qualifié Mbappé d’arrogant dans des propos homophobes.

Voilà un nouvel épisode qui ne va pas adoucir les relations entre les deux pays. Si le gouvernement paraguayen a condamné l’attaque raciste d’Amarilla, le Parquet de Paris a ouvert une enquête ce mardi pour injure publique aggravée, et pour provocation publique à la haine ou à la violence aggravée. Mbappé lui avait alors déjà répondu sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle était «méprisable et indigne de sa fonction». «Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde».