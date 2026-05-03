Un consultant allume Paul Pogba

De retour dans le onze titulaire pour la première fois depuis plus de trois ans, Paul Pogba a participé à la victoire de l’AS Monaco sur la pelouse de Metz (2-1). Le milieu de terrain Champion du Monde 2018 a disputé environ une heure de jeu dans une rencontre globalement maîtrisée par les Monégasques, sans pour autant pleinement peser sur le cours du match. Cette reprise progressive reste scrutée de près, alors que l’ancien joueur de Manchester United tente de retrouver son meilleur niveau après une très longue période d’absence.

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Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Maxime Chanot s’est montré particulièrement critique sur la performance du milieu monégasque. Il a estimé que le joueur n’était plus adapté aux exigences du championnat français dans son rôle actuel. « Paul Pogba ne peut plus jouer en Ligue 1… Il a été très moyen. Avec le ballon, il n’y a aucun problème, mais Pogba en milieu défensif, dans une équipe qui a besoin de défendre, on oublie… », a-t-il affirmé. Une analyse sévère de la part de l’ancien joueur de MLS.