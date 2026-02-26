Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Chelsea ou le Barça ? Kvaratskhelia esquive la question

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia, buteur avec le PSG @Maxppp
PSG 2-2 Monaco

Ce mercredi soir, le PSG a fait le job, non sans mal, face à l’AS Monaco (2-2). Un match nul suffisant pour se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Et les Parisiens savent déjà leur potentiel futur adversaire. En attendant le tirage de ce vendredi, le PSG sait qu’il affrontera donc soit le Barça soit Chelsea au prochain tour.

De quoi offrir un très bon spectacle. En zone mixte, l’attaquant géorgien Kvaratskhelia a été interrogé sur sa préférence. Et il ne veut évidemment pas trancher. «On espère les deux équipes, ce sont deux bonnes équipes. On verra bien mais on est déjà prêt à jouer contre eux, bien sûr !»

Pub. le - MAJ le
