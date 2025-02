La grosse annonce mercato d’Arsenal

Une hécatombe. Depuis quelques semaines, Arsenal fait face à une véritable vague de blessures, notamment dans le secteur offensif. En effet, Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli ont été stoppés en plein élan. Ils ont été rejoints à l’infirmerie cette semaine par Kai Havertz, actuel meilleur buteur des Gunners. «Nous pouvons confirmer que Kai Havertz s’est blessé aux ischio-jambiers lors d’une séance d’entraînement à Dubaï la semaine dernière. Les évaluations ultérieures et les examens des spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitera une intervention chirurgicale, qui aura lieu dans les prochains jours. Peu après l’opération, Kai entamera son programme de récupération et de rééducation, qui devrait s’étendre à la préparation de la saison prochaine. Tout le monde au sein du club s’efforce de soutenir Kai afin qu’il retrouve sa pleine forme le plus rapidement possible», a précisé le club anglais dans un communiqué de presse.

Un nouveau coup dur pour Mikel Arteta (42 ans), qui a été invité à s’exprimer sur cette perte en conférence de presse ce vendredi. «Nous étions en train de passer un super camp à Dubaï, de nous ressourcer, de nous entraîner, de renouer avec la nature, puis la blessure est arrivée de manière très inattendue. C’est un coup dur à cause des blessures que nous avons. Nous avons dû faire face à de nombreuses blessures cette saison (…) Je comprends les réactions. Si n’importe quelle équipe de cette ligue perd ces quatre joueurs, il y a des réactions. Nous avons maintenu un niveau de performances élevé et c’est la seule chose sur laquelle nous allons nous concentrer (…) Il y a une charge et des minutes. C’est quelque chose (la multiplication des blessures, ndlr) qui pourrait se produire (…) Mais je pense que nous aurons des moments forts et que nous nous adapterons. Nos capacités s’amélioreront chaque semaine.»

Arteta n’exclut pas une arrivée

Malgré tout, cette situation peine le coach espagnol, qui a enchaîné les coups durs ces derniers mois. «J’ai eu une grosse douleur au ventre. Au début, c’est vraiment désagréable, puis on se dit : « pas encore ! » Et puis on commence à chercher des alternatives.» Il pourrait notamment utiliser Ethan Nwaneri en tant qu’attaquant. Mais Arteta ne semble pas convaincu. «Je pense qu’il a été très bon au poste de milieu offensif», a-t-il répondu au journaliste. Puis quand il lui a été demandé si lui-même pourrait dépanner à ce poste, il a répliqué avec humour : «je pense que nous allons avoir de gros ennuis…» Ensuite, il a évoqué le possible retour de Bukayo Saka, alors que The Sun a révélé qu’il aurait rechuté et qu’il serait absent durant encore 8 semaines. Il est en début de rééducation, a-t-il précisé, tout en ajoutant qu’il n’avait pas de contretemps pour le moment.

L’idéal aurait été de recruter au moins un élément offensif durant le mercato d’hiver. Mais Arsenal n’a pas trouvé chaussure à son pied, malgré des approches auprès de Mathys Tel dans la dernière ligne droite. Les Gunners payent donc le prix fort avec de nouvelles blessures dans ce secteur de jeu. Arteta en est conscient, lui qui avait déjà fait savoir publiquement qu’il aurait aimé un renfort. «Nous savions que nous serions à une ou deux blessures près. Mais quand on fait tout ce qu’on peut, on doit faire avec», a-t-il déclaré ce vendredi, un brin fataliste. Enfin, il lui a été demandé si Arsenal pourrait faire venir un attaquant libre de tout contrat. «Nous explorerons toutes les situations possibles», a-t-il avoué. Le coach ouvre donc la porte à une arrivée. Il faudra néanmoins voir ce qu’il est possible de faire avec la Premier League et l’UEFA sur ce sujet bien précis.