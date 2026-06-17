Coupe du Monde 2026 : Hervé Renard a un grand plan pour sauver la Tunisie

La Tunisie vit une Coupe du Monde 2026 totalement hors de contrôle après sa lourde défaite face à la Suède sur le score (5-1). Ce naufrage a immédiatement provoqué une onde de choc au sein de la fédération tunisienne, incapable de stabiliser une situation qui lui échappe depuis le début du tournoi. Un revers qui a déclenché une succession d’événements totalement chaotiques autour de Sabri Lamouchi, annoncé tour à tour sur le départ puis encore en poste avant d’être finalement remplacé dans l’urgence. Dans ce climat confus, la fédération tunisienne a tenté de reprendre la main mais les tensions internes ont rapidement explosé au grand jour, alimentant une situation de désordre général. L’arrivée express d’Hervé Renard a été décidée dans l’urgence au plus haut sommet de l’état tunisien, comme une tentative de sauvetage in extremis d’une sélection déjà au bord de l’élimination. En conférence de presse, Hervé Renard revient sur ces dernières 48 heures folles en rendant hommage à Sabri Lamouchi. « Quand on m’a contacté, je n’ai pas hésité une seconde. Dans le football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. De plus, c’est une Coupe du monde, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je connais la passion qui entoure cet événement et c’est ce qui m’a motivé à venir. C’est un challenge qui n’est pas facile, mais qui est motivant. Je connais Sabri personnellement et quand cela arrive à un coach, je me mets toujours à sa place car je l’ai vécu dans ma carrière, et cela fait très mal. Il faut lui rendre hommage. C’est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté, et je suis persuadé que les joueurs le savent et sont tristes pour lui».

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Parce que la mission s’annonce coriace pour l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite. Le changement sur le banc n’est pourtant que la partie visible d’un malaise bien plus profond. La prestation contre la Suède a mis en lumière des failles structurelles inquiétantes, avec une défense en grande difficulté sur chaque transition et un gardien directement impliqué sur plusieurs actions décisives. Le constat est sévère sur le plan statistique comme sur le plan mental, avec une équipe tunisienne qui semble avoir perdu toute confiance après une préparation déjà très compliquée. Les dix buts encaissés sur les deux dernières rencontres illustrent une fragilité globale qui dépasse largement le simple cadre tactique et interroge sur la capacité du groupe à répondre au niveau exigé en Coupe du Monde. Le départ de Sabri Lamouchi apparaît comme l’aboutissement d’un mandat qui n’a jamais réellement trouvé sa stabilité. Contesté dès sa nomination, le technicien français n’a jamais réussi à installer une dynamique positive, malgré des choix forts dans la construction de son groupe. La rupture a été accélérée par les résultats récents, mais aussi par un climat interne déjà fragilisé depuis plusieurs semaines

Un premier grand discours aux joueurs

Mais malgré ce changement de cap, les défis restent immenses pour le nouveau sélectionneur. La Tunisie n’a plus beaucoup de marge dans un groupe où les chances de qualification restent très faibles et où chaque match devient décisif. Les statistiques ne plaident pas en sa faveur, mais l’objectif fixé en interne reste de redonner de la confiance et une structure à un groupe traumatisé par ses dernières sorties. « Il ne faut pas s’arrêter sur la nationalité d’un coach, mais plutôt sur sa personnalité et ce qu’il est capable d’apporter. Il faut que j’apporte quelque chose de positif, que nous allions tous dans le même sens, et que nous soyons solidaires. Nous formons un groupe, nous formons une équipe. Ce sont des ingrédients qui ont certainement manqué lors de ce premier match, et il faut vite les récupérer, car il n’y a pas de temps à perdre. Je connais très bien le Japon. Pour moi, c’est la meilleure équipe d’Asie. Leurs matchs de préparation ont été fantastiques avec de très bons résultats, et le premier match contre les Pays-Bas a également été une belle performance. L’ambiance au sein de l’équipe nationale tunisienne semble bonne, ce qui nous permettra de bien préparer le match contre le Japon. La solidarité entre les joueurs est essentielle – une qualité qui nous a fait défaut lors du dernier match – afin que nous puissions affronter cette équipe forte et rapide et être à la hauteur des attentes».

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Reconnu pour ses capacités de meneur d’hommes et ses succès sur la scène africaine et internationale, Renard n’a pas été recruté pour reconstruire sur le long terme, mais pour tenter un miracle immédiat. Et si la mayonnaise prend, tout indique que Renard pourra être maintenu. Mais chaque chose en son temps. Le choc face au Japon s’annonce déjà comme un test crucial pour mesurer l’impact de sa méthode et déterminer si la Tunisie peut encore espérer renverser une situation qui semblait pourtant compromise. «Je leur ai dit qu’il faut relever la tête et avancer. Ils sont là pour représenter le pays, ce qui est un honneur et un devoir. C’est ce qui a manqué lors du 5-1. Il faut réparer ça, il n’y a plus de temps à perdre. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes autour de moi. Il nous reste encore deux matchs à jouer dans ce groupe, rien n’est encore terminé. C’était une proposition qui m’a comblé de joie. Dès mon arrivée à la résidence de Monterrey, au Mexique, j’ai parlé aux joueurs et je les ai exhortés à oublier la défaite contre la Suède et à garder la tête haute, afin de représenter au mieux le drapeau tunisien lors du match contre le Japon, en se concentrant sur la rencontre à venir et en réalisant une performance honorable», a-t-il conclu. Et au vu des premières images de l’entraînement, Hervé Renard semble avoir déjà haussé le ton.