Coupe de France : le FC Metz éliminé par une D6

Ce dimanche, le 7e tour de la Coupe de France se terminait et nous a livré une belle surprise du côté de la Lorraine. En déplacement dans les Vosges pour défier Saint-Dié Kellerman, le FC Metz a pris la porte.

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Incapables de marquer, les Grenats ont concédé un but à la 85e minute. Côté gauche, Madan Samba faisait la différence et centrait au second poteau pour Mouhamed Koné dont la tête ne laissait aucune chance à Pape Sy pour une victoire des Vosgiens (1-0).