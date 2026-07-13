Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Pepe réunis ensemble en vacances

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Après leur élimination de la Coupe du Monde 2026 avec leurs sélections respectives, Cristiano Ronaldo et Luka Modrić profitent désormais de quelques jours de repos. Les deux anciens joueurs du Real Madrid ont été aperçus sur la Costa Brava, où ils séjournent notamment aux côtés de Pepe, leur ex-coéquipier du Real Madrid selon Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Les trois hommes ont choisi la Catalogne pour passer leurs vacances dans un cadre privilégié en bord de mer. Malgré les années qui ont passé depuis leur passage commun à Madrid, la complicité entre Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Pepe semble toujours intacte, preuve d’une relation qui dépasse largement les terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Real Madrid
Luka Modrić
Cristiano Ronaldo
Pepe

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Luka Modrić Luka Modrić
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Pepe Pepe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier