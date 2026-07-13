Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Pepe réunis ensemble en vacances

Après leur élimination de la Coupe du Monde 2026 avec leurs sélections respectives, Cristiano Ronaldo et Luka Modrić profitent désormais de quelques jours de repos. Les deux anciens joueurs du Real Madrid ont été aperçus sur la Costa Brava, où ils séjournent notamment aux côtés de Pepe, leur ex-coéquipier du Real Madrid selon Mundo Deportivo.

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Les trois hommes ont choisi la Catalogne pour passer leurs vacances dans un cadre privilégié en bord de mer. Malgré les années qui ont passé depuis leur passage commun à Madrid, la complicité entre Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Pepe semble toujours intacte, preuve d’une relation qui dépasse largement les terrains.