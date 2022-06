Nice : Lucien Favre a déjà remplacé Christophe Galtier

Pas encore nommé officiellement sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n'est déjà plus présent à l'OGC Nice. Comme nous l'avions annoncé, un accord entre le coach niçois et le Paris Saint-Germain pour un contrat de deux saisons, plus une en option, a été trouvé. Cependant, l'officialisation ne peut être annoncée avant que le club de la capitale boucle le départ de Mauricio Pochettino et son staff.

La suite après cette publicité

Mais comme l'informe L'Équipe, Lucien Favre, arrivé ce week-end à Nice, aurait déjà retrouvé le centre d'entraînement de l'OGC Nice ce lundi et a même dirigé la première séance de la saison, avec son staff. Sa signature devrait maintenant être officialisée dans les prochaines heures, dans l'attente de celle de Galtier au PSG.