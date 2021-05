Liga : Valence dispose du Real Valladolid et se donne de l'air

Après sa défaite contre le FC Barcelone (2-3), Valence recevait le Real Valladolid, deux concurrents directs dans la course au maintien, ce dimanche pour le compte de la 35ème journée de la Liga. Et à Mestalla, les hommes de Javi Gracia ont fait le travail et se sont imposés (3-0), grâce à un doublé de Maxi Gomez, buteur juste avant la mi-temps (45+1e) puis rapidement après le retour des vestiaires (48e), avant que le jeune Thierry Correia n'alourdisse le score en fin de partie (89e). L'Uruguayen Maxi Gomez compte désormais 7 buts en championnat cette saison.

Avec à ce succès, le club che se donne de l'air au classement et, avec 39 points au compteur, pointe à la 13ème place du championnat espagnol tout en prenant 8 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, premier non relégable. Le Real Valladolid (17ème, 31 points) ne possède qu'une unité d'avance sur la zone rouge. Les anciens partenaires d'Hatem Ben Arfa ont encore leur destin entre leurs mains alors qu'il reste trois matchs à disputer dans cette Liga 2020-2021.

