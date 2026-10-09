Al-Nassr : la folle revanche de Cristiano Ronaldo

Le tifo des supporters d’Al-Nassr avait annoncé la couleur. «La grandeur se mérite», pouvait-on lire sur la banderole, comme pour mieux accueillir Cristiano Ronaldo, de retour après une trêve internationale particulièrement mouvementée. Le quintuple Ballon d’Or retrouvait la compétition ce soir avec son club à l’occasion de la 8e journée de Saudi Pro League, et une rencontre face à Al-Diriyah. Il était forcément attendu après avoir provoqué un tollé au Portugal en quittant la sélection en plein stage, en désaccord avec Jorge Jesus.

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Les grands joueurs se signalent dans les grands rendez-vous. Cette rencontre apparaissait comme un match de championnat de plus, mais pas pour lui. C’était l’occasion de rappeler au monde entier qu’il incarne le leadership et appartient à une classe de joueurs différente. Dès la 23e minute, le Portugais ouvrait le score dans un but ouvert grâce à un ballon mal repoussé par le gardien adversaire sur une frappe de Kingsley Coman. Le Français a d’ailleurs marqué en seconde période, scellant le succès des siens 3-0 (Samu Costa a inscrit le second but).

Owad Aman, coéquipier de Ronaldo : «Nous sommes tous derrière toi. Tu es le numéro un»

Cristiano Ronaldo effectue un retour à la compétition gagnant, et son club en profite pour remonter à la 2e place de Saudi Pro League. En marquant ce soir, il atteint les 980 buts en carrière (833 en clubs, 147 avec la Seleçao) et se rapproche de son objectif 1000, avant de raccrocher les crampons. C’est aussi sa manière de répondre aux critiques des derniers jours après le psychodrame en sélection. Il devrait d’ailleurs être suspendu pour les prochains matchs par sa fédération d’après la presse anglaise.

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Cela ne l’empêche pas de bénéficier du soutien de ses supporters et de ses partenaires. «Cristiano, c’est mon ami, et je le considère comme mon grand frère. Après le match, il est venu me saluer. Nous avons aussi discuté de l’équipe nationale portugaise, et je lui ai dit : "Nous sommes tous derrière toi. Tu es le numéro un." Je lui souhaite tout le meilleur», a lâché Owad Aman après la rencontre. Cela valait bien le coup d’une standing ovation du public et d’un clapping en compagnie des joueurs. Le calme revient un peu après la tempête.