OM : Vincent Labrune raconte comment Florian Thauvin a sauvé le club
En 2015, Florian Thauvin a joué un rôle déterminant dans la survie de l’OM sur le plan financier. Vincent Labrune, alors président du club, se souvient dans une interview accordée à L’Équipe : « il est parti à regret, à l’arrache, il ne le voulait pas. Il nous a permis de prendre 17 millions d’euros en cash et de régler les problèmes de trésorerie du club. Mais très vite, il s’est mis en tête de revenir. » Le jeune attaquant, parti à Newcastle en Premier League, a ensuite été rapatrié par l’OM, donnant un nouvel élan à l’équipe alors que le club vivait une période complexe sous la direction de Margarita Louis-Dreyfus.
Labrune insiste également sur l’impact sportif et psychologique de Thauvin : « il est champion du monde grâce à son retour à l’OM, grâce à sa capacité à jouer sous pression et à appréhender un contexte aussi complexe. Didier Deschamps l’a aussi choisi pour ça. » À son retour, Thauvin s’impose comme un élément majeur du onze marseillais, enchaînant les performances de haut niveau en Ligue 1 et en compétitions européennes, tout en devenant l’un des visages emblématiques du club. Désormais, il évolue au RC Lens, qui affronte l’OM ce soir au Vélodrome (21h05).
