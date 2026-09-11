« Je pense que même Dieu ne sait pas» : la boutade de Kvaratskhelia sur Ousmane Dembélé

Ce vendredi, The Athletic a diffusé un entretien croisé entre Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, trois candidats sérieux au Ballon d’Or 2026. Le média britannique en a profité pour interroger le Français sur son meilleur pied. « Depuis que je suis très jeune, j’ai toujours préféré tirer avec mon pied droit, mais je ne suis pas mauvais avec mon pied gauche non plus. C’est comme ça depuis que je suis né, depuis que je joue au football. J’ai aussi beaucoup travaillé à l’entraînement pour améliorer les deux pieds. J’essaie de garder cet élan, de pouvoir tirer avec ma droite, avec ma gauche. C’est quelque chose sur lequel les footballeurs devraient travailler — surtout Fabian Ruiz. Il n’a qu’un pied gauche ! (dit-il en se tournant verz Ruiz et en riant, ndlr).»

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Il poursuit : « mais c’est difficile, parfois je tire avec le droit ou le gauche et ça finit dans les gradins. Mais c’est vrai que c’est plus facile. Quand tu es à l’aise avec les deux pieds, tu es vraiment imprévisible pour ton adversaire. » Son coéquipier, Kvara, a d’ailleurs fait une petite confidence sur le pied le plus fort du Ballon d’Or 2025. « Je pense que même Dieu ne sait pas. » De quoi faire rire la galerie.