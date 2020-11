Le sélectionneur suédois ouvre la porte à un retour de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Du haut de ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'impressionner son monde. Déjà auteur de 10 buts en Serie A et d'une passe décisive en seulement six rencontres disputées, l'attaquant met à mal les clichés sur la vieillesse chez les joueurs de football. Depuis son retour à l'AC Milan l'hiver dernier, il met tout le monde d'accord et s'affirme comme l'élément essentiel du retour au premier plan des Rossoneri. Il est tellement en forme, malgré une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pour environ 3 semaines, que le sélectionneur suédois l'invite à faire son retour en équipe nationale. Dans le journal Aftonbladet, Janne Andersson s'agace des différentes rumeurs à ce sujet et suggère à Ibra de faire une annonce.

«Je suis assez énervé, même si je ne suis pas les réseaux sociaux et que Zlatan peut publier ce qu'il veut. Il m'a dit en 2016 qu'il voulait partir, et j'ai respecté son choix. Alors maintenant, c'est à lui, s'il veut être à nouveau impliqué en équipe nationale, de changer d'avis et de le dire clairement. Dans ce cas, ce sera à moi de gérer ça et de décider» envoie le sélectionneur, avant d'avoir un petit mot doux à l'attaquant 116 sélections et 62 buts. «Je mentirais si je disais que je suis surpris. Mais je suis impressionné et frappé par la façon dont il peut continuer à avoir cette faim sur le terrain, cette qualité dans tout ce qu'il fait. C'est un grand athlète, de loin le meilleur joueur suédois de tous les temps. Ce qu'il fait est incroyable, je ne peux que le féliciter. » Faut-il y voir un appel du pied ? Rappelons qu'Ibrahimovic a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016.