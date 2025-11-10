OL : les résultats mitigés du pari osé de Fonseca avec Ghezzal et Kluivert

Sur le papier, cet OL avait des allures effrayantes. Ce dimanche, les Gones recevaient le PSG pour le choc de la 12e journée de Ligue 1 dans un Groupama Stadium incandescent et impatient de voir son équipe performer à nouveau face à une grosse cylindrée du championnat de France. Minés par de nombreuses absences pour blessure ou suspension, les Rhodaniens se présentaient face au champion d’Europe en titre avec une équipe fortement remaniée. Et avec un Tolisso encore léger pour débuter, Paulo Fonseca a dû innover pour répondre tactiquement à Luis Enrique. Ainsi, l’entraîneur portugais a pris deux décisions qui ont eu de quoi surprendre avec les titularisations de Rachid Ghezzal et Ruben Kluivert.

Les matches mitigés de Ruben Kluivert et Rachid Ghezzal…

Vivement critiqués par la communauté de l’OL sur les réseaux sociaux depuis leur arrivée cet été, les deux hommes étaient alignés à des postes atypiques. Devant se contenter d’un temps de jeu frugal depuis son retour dans sa ville natale, l’Algérien était titularisé en tant que faux numéro 9. De son côté, le Néerlandais, désastreux depuis son arrivée, avait fort à faire car il était titularisé en tant que défenseur droit face à Khvicha Kvaratskhelia, une pointure mondiale à son poste. Et alors que l’on ne donnait pas cher de leur peau avant la rencontre, les deux joueurs ont réalisé des prestations peu convaincantes sans être calamiteuses. Dans un premier temps, Ghezzal a montré quelques belles choses.

N’hésitant pas à décrocher pour participer ou à s’excentrer sur le côté droit, l’ancien de Monaco n’a pas su apporter de la présence aux avant-postes sur certains ballons. Généreux dans les efforts, son pressing a été utile mais il n’a finalement pas apporté grand-chose jusqu’à son remplacement à la 64e minute pour Adam Karabec. Pour ce qui est de son coéquipier batave, le match a été encore plus complexe à décrypter. Bousculé dans les duels et dépassé sur chacune de ses interventions en première période, le fils de l’illustre Patrick Kluivert a repris des couleurs au retour des vestiaires. Rarement pris dans la profondeur grâce à sa grande pointe de vitesse, Kluivert s’est montré conquérant sur quelques interventions. Néanmoins, son body language et ses mauvaises décisions démontrent qu’il n’est pas encore prêt pour être un titulaire crédible à Lyon. Pourtant, ces deux prestations ont convaincu le staff de l’OL, heureux des performances des deux hommes après la rencontre.

…ont pourtant convaincu Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean

C’est notamment le cas de Jorge Maciel. Interrogé après la rencontre, l’adjoint de Paulo Fonseca a expliqué pourquoi ils avaient décidé de titulariser les deux hommes. Le tout en distribuant des bons points à ses deux hommes : «c’était un choix par rapport aux joueurs à disposition. On savait que la capacité d’avoir Rachid qui joue entre les lignes et capables d’attirer les joueurs, on sait qu’il peut faire la différence en attirant un central ou en un contre-un. Il peut aider dans la passe également. Défensivement, il était plus dans une configuration positionnelle en allant couper des passes. Pour Ruben, on a voulu le titulariser pour avoir un troisième milieu avec Ainsley. Il fallait gérer la menace dans la profondeur avec Kvara ou Barcola. C’était prévisible qu’ils jouent dans la profondeur. Le bilan est très positif. Ruben a fait son meilleur match depuis qu’il est avec nous. Il a gagné des duels, il a été très fort quand on a avancé. Il est allé chercher haut l’excentré. Il a réussi à contenir la profondeur. Rachid a été très important, en pesant avec le ballon. Il a été très engagé dans le pressing. Il a été bon sans ballon en apportant défensivement. Je suis content d’eux.»

Même son de cloche pour Matthieu Louis-Jean. Remonté contre l’arbitrage, le directeur sportif des Gones était pourtant satisfait des choix d’équipe de Paulo Fonseca en zone mixte : «je voudrais commencer par vraiment féliciter l’équipe. On a vu un très beau visage de l’Olympique lyonnais ce soir. On est très fiers de la performance de notre équipe. Le coach a fait un grand match aussi. L’équipe a posé des problèmes au PSG.» Malgré ces louanges, les avis sont plus divergents sur les réseaux sociaux. Critiqués par quelques membres de la communauté lyonnaise, les deux hommes ont été salués dans un autre temps pour avoir réalisé des prestations plus encourageantes que prévu. Même si le constat est plus dur pour Rachid Ghezzal, gratifié d’un 4 dans nos notes contre un 3 pour le quotidien L’Equipe, Kluivert a été sauvé par une fin de match prometteuse qui a suscité l’interrogation chez les supporters rhodaniens. Bref, des choix osés de la part de Paulo Fonseca et qui ont finalement eu des retours mitigés.