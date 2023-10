Napoli : le coup de pression invraisemblable d’Aurelio De Laurentiis sur Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Les dernières heures sont plus que mouvementées au pied du Vésuve. En effet, suite aux mauvais résultats de ce début de saison, le président napolitain Aurelio De Laurentiis a convoqué une réunion de crise dimanche soir après le revers face à la Fiorentina, puis une ultime mercredi avec l’entraîneur Rudi Garcia. S’il a été inquiété, le technicien français est finalement maintenu en poste - pour le moment - après les échecs de négociations avec Antonio Conte.

Mais voilà tout, on apprend aujourd’hui que le maintien de Rudi Garcia se fera avec quelques modifications dans le quotidien de son staff. Aurelio De Laurentiis s’est rendu ce jeudi matin au Konami Training Center de Castel Volturno pour suivre de près l’équipe et le coach lors de l’entraînement du jour. Le président compte bien y résider même pendant quelques semaines afin de surveiller chaque fait et geste de Rudi Garcia et de son groupe. Une pression quotidienne pour un ultimatum à venir…