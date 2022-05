Les dernières révélations de Kylian Mbappé sur Liverpool et le Real Madrid

La suite après cette publicité

L’avenir de Kylian Mbappé s’est joué entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Cependant, un troisième larron a bien tenté de coiffer Merengues et Franciliens au poteau. Il s’agit de Liverpool. Les finalistes de la Ligue des Champions 2022 avaient confirmé leur intérêt pour le champion du monde 2018 via Jürgen Klopp le 16 mai dernier.

« Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. Nous l’aimons. Si vous ne l’aimez pas, vous devez vous poser des questions. Mais non… Nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille (pour son recrutement, ndlr). Il y a d’autres clubs impliqués et c’est très bien comme ça. C’est un grand joueur ».

Le rêve merengue n’est pas mort

Eh bien Kylian Mbappé a confirmé lui-même que les Reds ont bien tenté leur chance. « Oui, je suis honnête. J'ai parlé à Liverpool parce que le rouge est la couleur préférée de ma mère et ma mère aime Liverpool. Pourquoi ? Je ne sais pas, demandez-lui. On les a rencontrés il y a quelques années, quand j'étais à Monaco, c'est un super club... Maintenant on leur parle un peu, mais pas beaucoup…Mais au final, c'était entre le Real Madrid et le PSG », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Marca.

Enfin, l’Espagne a de nouveau eu droit à des déclarations envers le Real Madrid. Après avoir indiqué en conférence de presse qu’il ne savait « où il sera dans trois ans », Mbappé a confié à la BBC que son rêve merengue n’est pas mort. « Ce n’est jamais fini, jamais fini. La seule chose, c'est que maintenant j'ai signé un contrat pour trois ans de plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. »