Le Vietnam choque le monde entier avec un stade gigantesque de 135 000 places !

Le Vietnam s’apprête à bouleverser la planète football avec la construction d’un stade hors normes baptisé « Trong Dong » dont la capacité annoncée de 135 000 places en fera le plus grand stade de football du Monde, dont l’inauguration est prévue en août 2028 d’après les médias locaux. Situé aux abords d’Hanoï, ce projet titanesque est bien plus qu’un simple stade, il s’inscrit dans la vision stratégique du pays pour devenir un acteur majeur des événements sportifs et culturels internationaux, capable d’accueillir des compétitions continentales et mondiales, de la Coupe du Monde aux Jeux asiatiques, voire aux Jeux Olympiques. Avec un coût estimé à plusieurs centaines de millions d’euros, le Trong Dong se présente comme un investissement à la fois sportif et symbolique pour le Vietnam, dans le prolongement de sa montée en puissance sur la scène internationale.

La suite après cette publicité

La conception du stade a été pensée pour offrir une expérience unique aux spectateurs. Contrairement aux stades omnisports traditionnels, il est essentiellement dédié au football, ce qui permet de rapprocher les tribunes du terrain et d’offrir une visibilité et une intensité exceptionnelles lors des matchs. Toutefois, ce stade disposera également du plus grand toit rétractable au monde, garantissant des conditions idéales en cas de pluie ou de chaleur tropicale. Cette innovation permettra à l’enceinte d’accueillir donc non seulement des matchs de football, mais aussi des spectacles ou encore des festivals de grande envergure tout au long de l’année, transformant l’endroit en véritable centre de la vie culturelle et sportive d’Hanoï, d’après les informations relayées par Marca.

Un bel hommage au patrimoine vietnamien

Lors de sa présentation officielle, le gouvernement vietnamien a déclaré : « le stade "Trong Dong" est développé selon la même vision stratégique que les autres grands stades du Monde, en se concentrant non seulement sur sa fonction purement sportive, mais aussi en visant à devenir une icône architecturale et culturelle représentant le Vietnam dans une nouvelle ère. » L’architecture de celui-ci puise son inspiration dans le patrimoine vietnamien. Son nom, qui signifie « tambour de bronze », fait référence aux célèbres tambours de la civilisation "Dong Son", symboles de l’esprit communautaire, de la force et de la longévité. L’ensemble s’inscrit dans un projet plus vaste : la « Cité olympique des sports », qui couvrira 10 000 hectares et comprendra un réseau de transport intégré, des infrastructures de soutien et des installations annexes, dont la finalisation est prévue pour l’année 2035.

La suite après cette publicité

Le projet dépasse largement le cadre national et s’inscrit dans une compétition mondiale des stades monumentaux. Avec ses 135 000 places, il surpassera le stade nord-coréen Rungrado (130 000 places) et le futur stade marocain Hassan II (120 000 places), encore en construction pour la Coupe du Monde 2030. Pour comparer avec notre pays, l’enceinte vietnamienne offrira une capacité presque 3 fois supérieure à celle du Parc des Princes (48 000 places) et plus de 2 fois celle du Vélodrome (67 000 places). Elle s’érigera comme un symbole de l’ambition sportive du pays et pourrait devenir la destination incontournable des événements internationaux dans les décennies à venir.

Dans le but du développement du football vietnamien

La construction du stade a débuté tout récemment, en décembre 2025, et la cérémonie de pose de la première pierre a marqué le lancement officiel du chantier. Le projet bénéficie d’une supervision stricte pour répondre aux normes de la FIFA, de l’AFC et du Conseil olympique asiatique. Au-delà de sa dimension sportive, le stade sera un moteur économique et touristique, attirant des visiteurs, des sponsors et des grands événements. La capacité de 135 000 spectateurs promet également de créer un impact considérable sur la ville, qui deviendra un centre majeur pour le football et le spectacle en Asie du Sud-Est.

La suite après cette publicité

Le « tambour de bronze » ne se limite pas à la capacité ou à l’innovation technologique. En effet, il s’inscrit dans une stratégie globale de développement du football vietnamien, qui cherche encore sa première qualification à une Coupe du Monde. Le stade servira de vitrine pour promouvoir le pays et attirer des investissements internationaux, tout en offrant aux spectateurs locaux une expérience digne des plus grands clubs européens. Comparé à Old Trafford (Manchester United 74 000 places), Wembley (90 000 places) ou même le stade de France (81 000 places), le Trong Dong change totalement l’échelle de ce que l’on considère comme un stade de football !

Un projet également pensé pour l’écologie

Si on peut penser que ce genre d’immenses travaux peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement, ce ne semble pas être le cas pour le futur stade Trong Dong. D’après le média vietnamien Báo Dân Việt, le projet a été conçu dès l’origine comme une infrastructure « verte » et intelligente, intégrant des solutions technologiques destinées à limiter son empreinte écologique. L’enceinte disposera notamment d’un système de récupération et de recyclage des eaux pluviales permettant d’économiser jusqu’à 70 % d’eau potable par rapport à un stade classique, un enjeu crucial dans une région soumise à de fortes variations climatiques. À cela s’ajoute une ventilation naturelle optimisée, pensée pour réduire drastiquement l’usage de la climatisation et donc la consommation énergétique.

La suite après cette publicité

De plus, le toit rétractable automatisé permet d’adapter l’utilisation du stade aux conditions météo sans recourir à des installations énergivores, tandis que des systèmes de gestion pilotés par intelligence artificielle optimiseront les flux de spectateurs, la sécurité et la consommation d’électricité en temps réel. Cette approche vise à éviter le gaspillage des ressources lors des grands événements. Intégré à la future cité olympique au sud d’Hanoï, le Trong Dong ambitionne ainsi de devenir non seulement un symbole sportif, mais aussi un modèle régional d’infrastructure responsable, conciliant gigantisme architectural et exigences environnementales modernes, toujours selon le média vietnamien.

Le classement actuel des plus grands stades du Monde

1. Trong Dong (Vietnam) : 135 000 spectateurs (en construction)

2. Rungrado (Corée du Nord) : 130 000 (terminé le 1er mai 2026)

3. Hassan II (Maroc) : 120 000 (en construction)

4. Stade du Michigan (États-Unis) : 107 601

5. Stade Beaver (États-Unis) : 106 572

6. Stade de l’Ohio (États-Unis) : 104,944

7. Kyle Field (États-Unis) : 102 512

8. Stade Neyland (États-Unis) : 101 915

9. Stade Tiger (États-Unis) : 101 723

10. Melbourne Cricket Ground (Australie) : 100 024